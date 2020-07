Wie sieht Armut aus?

Pro Senectute Schweiz geht davon aus, dass in der Schweiz gegen achtzehn Prozent der Rentnerinnen und Rentner von Armut betroffen sind. Das sind 300’000 Menschen. Viele von ihnen schämen sich dafür, sprechen nicht über ihre Not. Oder nur zögerlich. Zu ihnen gehört die hier porträtierte Frau.

Romy ist 69 Jahre alt und lebt mit 2100 Franken pro Monat. Sie erzählt: «Es ist schwer, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Es gilt, die Scham zu überwinden, zu realisieren, dass man selbst nicht mehr weiterweiss, anzuerkennen, dass man nicht mehr kann.» Sonst erreiche man irgendwann den Punkt, an dem man aus Angst vor unbezahlten Rechnungen die Post nicht mehr öffne und sich komplett isoliere.

Das müsste nicht sein. Auf Ergänzungsleistungen besteht ein rechtlicher Anspruch. Auch das Umfeld ist in solchen Situationen gefordert hinzuschauen: Das Tabu brechen und gemeinsam einen Weg suchen. Romy sagt dazu: «Es braucht Kraft, Ergänzungsleistungen anzufordern, aber es braucht noch mehr Kraft, es nicht zu tun. Die Gesundheit leidet unter stetigem finanziellem Druck – man wird depressiv, funktioniert vielleicht, aber in dir drin ist so viel Stress, so viel Angst, so viel Unsicherheit – das macht den Menschen krank.» Sie ist überzeugt: «Vieles liesse sich vermeiden, würde man frühzeitig Unterstützung suchen.»

Wer ist arm? Was bedeutet Armut? Worauf muss Romy verzichten? In den letzten Jahren auffast alles. Vor allem aber würde sie gern mehr geben können. Am schwersten fiel ihr der Entscheid, nach drei Jahren die beiden Patenkinder in Brasilien nicht mehr finanziell zu unterstützen. «Ich habe mich sehr geschämt, doch lag es einfach nicht mehr drin. Aber manchmal spüre ich, dass ich es nicht mehr aushalte. Dann möchte ich endlich wieder einmal frei atmen können. Wenn ich dann nicht reagiere, verträgt es nichts. Man wird sehr verletzlich.»