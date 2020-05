Eins mit der Natur

Nordische Künstlerinnen fügen Menschen mit tragbaren Skulpturen in die sie umgebende Landschaft ein.

Das norwegisch-finnische Künstlerduo Karoline Hjorth und Riitta Ikonen zeigen von der Folklore inspirierte Visionen in Beziehung zwischen Mensch und Natur. Die meisten Protagonisten sind ältere Menschen, die oft eine tiefe Verbindung zu ihrer direkten Umgebung haben.

Im Jahr 2011 startete das Paar mit der verspielten Serie «Eyes as Big as Plates» als zeitgenössische Erkundung von Figuren aus der nordischen Folklore. Ihre fotografische Reise führte sie durch 15 Länder, bei der mehr als 100 Porträts entstanden sind. Der Titel «Augen so gross wie Teller» stammt aus einem Volksmärchen.

Jedes Foto zeigt eine einsame Figur in einer Landschaft, die eine Skulptur mit den Naturelementen ihrer Wahl trägt. Zum Beispiel wird Brit, eine Keramikkünstlerin, gezeigt, wie sie mit dem für Norwegen typischen blau gefärbten Ton eins mit dem Fels wird. Bob, ein Modefotografie-Experte im Ruhestand, trägt einen riesigen Hut und einen Mantel aus Tannennadeln.