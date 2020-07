Die besten Rezepte für Sommerpasta

Kochen Sie die Papardelle al dente, für zwei Personen reichen 200 g, für 4 Personen 400 g. Reiben Sie die Schale von 1 Zitrone ab und pressen Sie den Saft von der gleichen Zitrone aus. Schneiden Sie den Peperoncino und die Knoblauchzehe in Stücke und geben Sie sie mit der Zitronenschale und etwas Salz in einen Mörser. Ich brauche immer Maldon Sea Salt. Dann geben Sie reichlich Olivenöl in eine Bratpfanne. Ich finde, dass kein Gericht wirklich gut wird, wenn man mit Olivenöl geizt! Nun geben Sie die Knoblauchmischung bei. Andünsten, bis alles fein duftet, dann den Zitronensaft darübergeben und einköcheln lassen. Sie können in diesem Moment noch etwas Bouillon beigeben, falls Sie mögen. Dann den Rahm dazugiessen, mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss würzen, die restliche abgeriebene Zitronenschale untermischen, etwas Ziegenfrischkäse und den Parmesan unterrühren. Die Papardelle in die Sauce geben, alles gut mischen, falls nötig noch etwas Pastawasser dazugeben und das Eigelb untermischen. Servieren Sie die Pasta mit etwas fein gehackter Petersilie oder ein wenig Thymian und einigen Zitronenschnitzen. Es schmeckt sehr fein und frisch, wenn Sie am Schluss noch frischen Zitronensaft darüberträufeln – dafür ist die zweite Amalfizitrone da!