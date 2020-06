Das kochen wir am Wochenende

Und so gehts:

Dämpfen Sie grüne Bohnen gar, aber knackig. Schneiden Sie Tomaten in Stücke. Geben Sie Olivenöl in eine Bratpfanne und dünsten Sie eine fein gehackte Knoblauchzehe mit einem halben, fein gehackten Peperoncino und 3 Sardellenfilets an. Wenn alles fein duftet und geschmolzen ist, Bohnen und Tomaten beigeben. Einige Minuten dünsten, bis die Tomaten warm werden, aber nicht gekocht. Dann das Gemüse zum Fisch und dem Kartoffelstampf servieren.