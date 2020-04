So halten Sie stilvoll Ordnung

Je mehr wir zu Hause sind, umso wichtiger werden Ordnung und Sauberkeit. Diese Ideen zeigen, wie schön das aussehen kann.

Hygiene mit dem gewissen Etwas

Händewaschen ist oberstes Gebot. Eigentlich war das ja schon immer so, aber jetzt hat es noch eine viel grössere Bedeutung. Hygienischer als klassische Seife am Stück sind Flüssigseifen. Dazu kommen momentan noch Desinfektionsmittel. Stellen Sie einfach alles hübsch zueinander auf ein Tablett. Vergessen Sie die Handcreme nicht. Denn je mehr man die Hände wäscht und mit Alkohol behandelt, umso trockener und spröder wird die Haut. Auch kurz geschnittene Nägel brauchen beim Händewaschen Nachhilfe, dafür sind Bürstchen gute Helfer. Legen Sie auch kleine Handtücher gestapelt bereit, die man nach dem Händetrocknen in den bereitstehenden Korb zum Waschen geben kann. Damit alles stilvoll abgerundet wird, hilft Grün. Eukalyptus ist eine gute Idee, denn der duftet auch gut. Aber Sie können auch Küchenkräuter einstellen – wie etwa einen Zweig Rosmarin oder Salbei – um dem Händewaschteam das gewisse Etwas zu verleihen. Sie halten damit alles nicht nur ordentlich und sauber, sondern auch schön und stilvoll. (Bild über: Planète Déco, Quelle: Stadshem)

Ab ins Netz

WC-Papierrollen spielen in der Corona-Krise eine Rolle – wegen der unzähligen Spassvideos aus der Komikabteilung und den Hamsterkäufen. Doch wie kann man den Vorrat dieses wichtigen Hygieneprodukts stilvoll verstauen? Ich finde die Idee mit dem Einkaufsnetz sehr chic. Überhaupt überzeugt diese schlichte Holzleiste mit Haken im Bad. Sie kann auch für Tücher und andere Badeaccessoires genutzt werden. (Bild über: Carla Natalia)

Wäscheturm für Schmutzwäsche

Tumbler auf Waschmaschinen kennen wir – Türme sparen schliesslich Platz. Die gleiche Idee kann auch mit Wäschekörben umgesetzt werden. So kann man die Schmutzwäsche gleich von Anfang an sortieren. Die dänische Firma House Doctor hat dafür eine hübsche Serie in ihrer Kollektion.

Beauty auf dem Tablett

Parfüms, Schmuck und Kinkerlitzchen können auf einem schlichten Tablett zusammenfinden. Das hilft auch beim Suchen nach diesen kleinen Dingen, die verschönern und schmücken. Zudem sieht das viel eleganter und ordentlicher aus, als wenn alles einzeln dasteht. (Bild über: Cup of Jo)

Treuer schöner Beisteher

Ob auf dem Sofa oder dem Sessel, der Beistelltisch ist unser treuer Freund und Helfer. Ein guter Grund, ihn ab und zu wieder auf Vordermann zu bringen und die Dinge, die wir gerne in der Nähe haben, schöner und besser zu ordnen. Auch da helfen kleine Tabletts. Sie sind praktisch, können auch mal auf einen Bücherstapel gestellt werden und sorgen für Ruhe und Ordnung auf dem Tisch. (Bild über: My Scandinavian Home)

Ab ins Körbchen

Egal, ob im Schlafzimmer, im Bad oder im Wohnzimmer: Kleine Dinge entwischen schnell, sorgen für ein Durcheinander und langes Suchen. Da helfen diese Körbchen, die man auch ineinanderstellen kann. Sie sind von der dänischen Firma House Doctor.

Japanisch inspiriert

Ganz schön erhaben können praktische Dinge im Homeoffice auf diesem edlen Tablett von Ferm Living platziert werden. Das schlichte Holzstück steht auf kleinen Beinen und mutet wie ein japanisches Teetablett an.

Ein neues Zuhause für das Kochgeschirr

Auch die Küche wird nun rege benutzt, schliesslich gehen wir nicht aus – und dürfen auch noch eine ganze Weile nicht ins Restaurant. Auch Menschen, die bisher nicht viel gekocht haben, stehen nun mit mehr Enthusiasmus am Herd. Denn gut und gesund essen ist wichtig. Dabei entdeckt man das eine oder andere, das nicht so praktisch ist. Kochlöffel in der Schublade etwa. Die möchte man grad zur Hand haben, wenn man sie braucht. Eine charmante Idee ist da ein antiker Champagnerkübel. (Bild über: SF Girl)

Hygiene in der Küche

Händewaschen ist auch in der Küche sehr wichtig. Hier hilft dieselbe Idee wie im Bad: ein Tablett. Darauf haben gleich noch Abwaschmittel und Bürstchen Platz. Nehmen Sie dafür Gefässe wie alte Senftöpfe zuhilfe. Legen Sie ruhig kleinere Tabletts in die grossen – Sie trennen so verschiedene Dinge. (Bild über: The Organized Home)

Zusammen wird alles besser

Na, da sind auch noch die Schneidebrettchen und die Lieblingskochbücher, die man in der Nähe haben möchte. Ein Korb, und die Sache ist nicht nur gelöst, sondern ist auch sehr ansehnlich. (Bild über: Jane at Home)

Der Trick mit dem Gitter

Das Innenleben der Schränke ist meist nicht sichtbar und doch von allergrösster Wichtigkeit, wenn es um die Ordnung geht. Da finde ich diese Idee mit einem Gitter an der Schranktür genial. Hier kann man auf einfachste und attraktive Weise alle Putzhilfen mit Haken ordentlich versorgen. (Bild über: Burkatron)

