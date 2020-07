Ämtli gegen Bares

50Rappen pro Abwasch oder Katzenklo-Reinigung? Wie unsere Bloggerin auf die Ämtli-Preisliste ihrer Tochter reagiert.

Je älter meine Kinder werden, desto öfter ist der Umgang mit Geld ein Thema. So hat meine Tochter letztes Jahr zum ersten Mal erlebt, wie es sich anfühlt, über viele Monate hinweg auf einen grossen Wunsch zu sparen und als Konsequenz zu Weihnachten vor allem Bares zu erhalten anstelle von Dingen, die man sofort in die Hand nehmen und etwas damit anfangen kann. Das fand sie in dem Moment ziemlich frustrierend – als sie sich nach den Feiertagen endlich die lang ersehnte Gamekonsole kaufen konnte, war sie dafür umso glücklicher.

Geht es um weniger kostspielige Wünsche, finden Tochter und Sohn es bisweilen unverständlich, wenn ich ihnen diese nicht erfülle und stattdessen sage, dass sie genau für solche Fälle wöchentlich ihr Taschengeld erhalten. «Aber das sind vier Wochen Taschengeld!», protestierten sie letzte Woche wieder einmal, worauf ich erwiderte, dass man problemlos so lange sparen könne, wenn man etwas wirklich haben wolle. Und um das zu illustrieren, erzählte ich ihnen, wie ich während dem Gymnasium im Supermarkt gejobbt habe, um mir meine Stereoanlage zu finanzieren.

Mithelfen gehört dazu

Während der Achtjährige danach schon mal ausrechnete, wie lange es noch dauert, bis auch er richtig arbeiten darf, wollte die Zehnjährige sofort zur Tat schreiten. Sie verkroch sich im Zimmer und kam etwas später hocherfreut wieder heraus mit einer Liste in der Hand: «Hier stehen alle Ämtlis, die ich übernehmen kann – und was ich dafür für einen Lohn bekomme.»

Ich musste schmunzeln angesichts ihrer Auflistung und dachte mir im Stillen, dass der Deal gar nicht so schlecht wäre, für 50 Rappen das Katzenklo nicht mehr selber putzen zu müssen. Bloss: Soll man seine Kinder überhaupt fürs Mithelfen im Haushalt bezahlen?

Eigentlich gehört mithelfen ja einfach dazu. Wie ich an dieser Stelle schon einmal geschrieben habe, gibt es bei uns zu Hause zwar keinen Ämtliplan. Dennoch erwarte ich, dass die Kinder ab und zu den Kompost hinuntertragen, den Tisch decken oder ein paar Socken zusammenfalten. Manchmal sind sie hochmotiviert dabei, dann wieder gibt es Phasen, in denen sie sich am liebsten vor allem drücken würden und ich zehnmal wiederholen muss, dass sie etwas erledigen sollen.

Was also würde passieren, wenn ich der Tochter von nun an einen – wenn auch noch so kleinen – Zustupf gäbe fürs Reinigen des Katzenklos? Würde der Sohn mir dann plötzlich die hohle Hand hinhalten, nachdem er ein paar Karotten geschält hat? Oder würde die Grosse mein «Geschirr abräumen, bitte» ignorieren, wenn ich dazu nicht mit dem Portemonnaie winke?

Ich habe ein bisschen recherchiert, wie andere mit dem Thema umgehen. Und dabei gemerkt, dass nicht bloss «Mithilfe gegen Cash» diskutiert wird, sondern dass einige Eltern auch das Taschengeld an Leistung knüpfen: Hat das Kind gute Noten oder räumt brav sein Zimmer auf, erhält es sein Taschengeld. Andernfalls wird es gestrichen.

Taschengeld als bedingungsloses Grundeinkommen

Soweit würde ich nie gehen. Das Taschengeld ist meiner Meinung nach so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen des Kindes. Es wird regelmässig bezahlt, egal was passiert. Weil es ein Werkzeug ist, mit dem das Kind den Umgang mit Geld übt. Und wie soll es das Sparen und Planen richtig üben, wenn es nie weiss, ob es kommende Woche überhaupt wieder ein paar Franken erhält?

Nach einigem Nachdenken habe ich für mich schliesslich die folgende Lösung gefunden: Ich werde mit den Kindern zusammensitzen und ihnen noch einmal klar sagen, dass zu Hause alle mithelfen müssen. Trotzdem möchte ich ihnen die Möglichkeit geben, mit einem Extra-Effort gelegentlich ein paar Franken dazu zu verdienen – wenn sie Dinge erledigen, um die sie sich eigentlich nicht kümmern müssten.

Für mich selber wird das vermutlich keine grosse Entlastung bedeuten. Um beim Katzenklo-Beispiel meiner Tochter zu bleiben: Die Streu muss immer noch ich aus dem Schrank holen, weil sie zu weit oben steht. Und den schweren Abfallsack kann das Mädchen noch nicht selber zum Container tragen. Aber sie wird dadurch zum ersten Mal erfahren, wie es ist, fürs Geld zu arbeiten. Und dadurch vielleicht etwas besser verstehen, warum man nicht immer alles sofort kaufen kann, das einen im Laden anlacht.

