Ist mein Kind bereit für die Schule?

Schuhe binden, Pult aufräumen, Ufzgi machen: Erziehungsberaterin Daniela Melone sagt, wie Eltern ihre Kinder zur Selbständigkeit erziehen.

Mein Sohn (6) wird nach den Sommerferien eingeschult. Nun kann er bis dato weder seine Schuhe selber binden (obwohl wir das öfters mit ihm üben), noch ist er besonders selbständig – wenn es zum Beispiel darum geht, sein Zimmer aufzuräumen. Ich habe Angst, dass diese Unselbständigkeit in der Schule zum Problem werden könnte. Wie erreiche ich es, dass er selbständiger wird? Sonja aus Bern

Liebe Sonja

Für viele Eltern und Kinder ist der Übergang in die Schule ein bedeutender Schritt, der einige tiefgreifende Veränderungen und auch Bedenken mit sich bringt. Offenbar schätzt die Kindergartenlehrperson die Fähigkeiten Ihres Sohnes so ein, dass er bereit für die Schule ist.

Dabei gilt laut Verhaltensbiologin Gabriele Haug-Schnabel: «Bereit für die Schule ist ein Kind, wenn es bei zahlreichen Gelegenheiten erfahren hat, dass es selbständig entscheiden und handeln kann, wenn es mit Erfolg und dem Bewusststein eigener Fertigkeiten ebenso umgehen kann wie mit Situationen des ‹dosierten Scheiterns›, wenn es über Gruppenfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Rücksichtnahme, verbale Ausdrucksfähigkeit, Spielkompetenz und Frustrationstoleranz verfügt.»

Wissen Sie, wie die Kindergartenlehrperson zu ihrer Einschätzung kam? Kinder zeigen in einem anderen Umfeld als in der Familie auch ein anderes Verhalten und andere Kompetenzen. Schulfähigkeit umfasst zudem nicht nur die Kompetenzen eines Kindes, sondern entwickelt sich im Zusammenwirken mit den Beteiligten.

Dank Fremdbestimmung zur Selbstbestimmung?

Das Konzept von «Selbständigkeit» ist vielschichtig. Selbständigkeit in Bezug auf alltägliche Verrichtungen, so wie Sie das ansprechen, wird laut dem Lehrbuch der Entwicklungspsychologie als Entwicklungsaufgabe von Kindern von 6 bis 11 Jahren betrachtet. Dabei wird von einer Lern- und Leistungsmotivation ausgegangen. Es gibt dafür auch den Ausdruck «funktionale Selbständigkeit». Bei der sogenannten produktiven Selbständigkeit geht es hingegen um die Verwirklichung von eigenem Denken und Leben mit dem Ziel eigenverantwortlichen Handelns.

Wie ist es möglich, ein Kind durch Erziehung, also Fremdbestimmung, zur Selbstbestimmung zu führen? Eigenständigkeit entwickelt sich in Beziehungen, in gegenseitigem Vertrauen und durch genügend Gelegenheiten zum selbständigen Tun, meint der Psychologe Fabian Grolimund. Er betont, dass das Kind eigenständig seinen Weg geht, wenn die Bezugspersonen Zuversicht in das Kind entwickeln und Vertrauen haben. Dabei gibt er auch zu bedenken, dass Kinder stärker auf die Gefühle der Eltern reagieren als auf deren Worte.

Selbständigkeit von Kindern hat also verschiedene Facetten. Es stellt sich die Frage, mit welchen Erwartungen Sie Selbständigkeit verbinden. Wenn Sie eine grössere produktive Selbständigkeit Ihres Sohnes erreichen möchten, haben Sie ein Mittel in Ihren eigenen Händen: Ihre Wahrnehmung, Ihren Blick auf ihn!

Seien wir ehrlich: Nicht nur Kinder haben Mühe mit Aufräumen!

Erkunden Sie die Kompetenzen Ihres Sohnes. Wie bewältigt er Herausforderungen? Wo zeigt er Selbständigkeit? Sie können auch versuchen, Ihren Sohn aus den Augen seiner Kindergartenlehrperson zu betrachten. Das gibt Distanz und öffnet den Blick. Bestimmt werden Sie viele Entdeckungen machen können und ihr Kind automatisch als kompetenter und selbständiger wahrnehmen. Das ist wichtig, da sich Ihre Haltung auch auf die Entwicklung Ihres Sohnes auswirkt.

Die erwähnte funktionale Selbständigkeit gibt in vielen Familien Anlass zu Diskussionen und Sorge. Wenn Kinder zum Beispiel ihr Zimmer nicht aufräumen, wird oft Bequemlichkeit angenommen, die überwunden werden muss. Seien wir ehrlich: Nicht nur Kinder haben Mühe mit Aufräumen! Gründe dafür gibt es viele. Der Psychologe Markus Schaer meint dazu: «Alle Kinder lieben das Chaos!» – und spricht damit einen Kreativitätsgewinn im Spiel an. Sie haben primär einfach nicht das Aufräumen im Sinn und sind daher auf Unterstützung angewiesen. Es ist hilfreich, wenn Sie, je nachdem wie weit Ihr Sohn bereits aufräumen kann:

konkret benennen, was er jeweils aufräumen soll

eine Anleitung geben

mit kleinen, bewältigbaren Aufgaben beginnen (zum Beispiel nur einen Teilbereich des Zimmers)

das Kind mitbestimmen lassen

unter Umständen zu Beginn mithelfen

zu günstigen Tageszeiten zum Aufräumen anregen und eine gewisse Regelmässigkeit pflegen (Ritual)

eine Beziehung herstellen, wenn das Kind angesprochen wird. Ein sogenanntes «Kontakten» also, wie ich es in dieser Freitagsfrage beantwortet habe.

Hinsichtlich des Schuhebindens möchte ich Ihnen gerne Mut zur Geduld machen: Wenn Ihr Sohn Schuhe binden lernen möchte, dann wird er das wohl rasch können. Offenbar ist er während der Kindergartenzeit auch ganz gut ohne klar gekommen. Was könnte ihn wohl dazu motivieren oder was könnte ihn neugierig machen? Sie können ihn auch einfach mal machen lassen, ohne mit ihm zu üben. Sollten Sie aber ein feinmotorisches Defizit vermuten, sprechen Sie mit der Kindergartenlehrperson oder dem Kinderarzt darüber.

Nun steht also bald der Übergang in die erste Klasse an. Ich hoffe, dass damit in erster Linie Freude verbunden ist – denn Kinder möchten von sich aus selbständiger werden und solche Ereignisse unterstützen sie dabei!

Alles Gute,

Daniela

