Ciao Dekadenz! Hallo Verantwortlichkeit!

Unsere Autorin fragt sich, wohin die Reise für unsere Kinder gehen soll. Denn zurück zum Vor-Corona-Lebensstil ist keine Lösung.

Ich bin ein Kind der Generation X. Der Generation also, die mit MTV gross geworden ist und mit «Brenda’s Got a Baby» von 2Pac und Nirvanas «Come As You Are» Richtung Adoleszenz segelte. Von Eltern grossgezogen, die zu den Babyboomern zählen und sich «Volle Fahrt voraus!» auf die Fahne geschrieben hatten. Die zwar gegen das Spiessbürgertum rebellierten und Ende der Sechziger die sexuelle Revolution ausriefen, letztlich aber dann doch im beschaulichen Eigenheim auf dem Land gestrandet sind.

Die meisten von uns sind mit Vätern aufgewachsen, die ihre Jobs quasi auf Lebzeit garantiert hatten, an den Wochenenden mit uns Federball spielten und unter der Woche nach Feierabend den Rasen mähten. Wir wurden grösstenteils von Müttern umsorgt, die sich beruflich eigentlich mehr vom Leben erträumt hätten, sich letztlich aber doch ihrem vermeintlichen Schicksal fügten, um sich ganz und gar uns Kindern zu widmen. Versprochen wurde unserer Generation vieles, aber vor allem eines: Läufst du in der Spur, kannst du alles erreichen! Auch als Frau. Und mit «alles» war vorwiegend eine berufliche Karriere gemeint und die damit verbundene Erfüllung von materiellen Träumen: Tolle Kleider, teurer Schmuck, fette Autos, exotische Reisen, ein Eigenheim.

Die Generation X hat aber kaum einen spürbaren Richtungswechsel hinbekommen.

Das sind die Werte, mit denen ich gross geworden bin. Dekadenz in voller Pracht. Natürlich haben wir diese Vorstellungen von einem gelungenen Leben nicht eins zu eins von unseren Eltern übernommen. Auch meine Generation hat das System hinterfragt und versucht, ihren eigenen Weg zu gehen. Manche von uns sind in ihren jungen Jahren etwa in besetzte Häuser gezogen, um sich für mehr Freiräume und die Förderung von nicht kommerzieller Kunst und Kultur einzusetzen, bevor sie es sich wieder in geheizten Altbauwohnungen bequem gemacht haben.

Letztlich hat die Generation X aber kaum einen spürbaren Richtungswechsel hinbekommen, wie ich finde. Vielleicht, weil wir es gerade so schön bequem hatten. Doch nun stecken wir plötzlich in der Krise – und wir als Eltern mittendrin. Eingeläutet von einem winzigen Virus. Und der Ruf, dass doch bitte, bitte alles so schnell wie möglich wieder normal werden möge.

Was aber, wenn ich dieses alte Normal gar nicht zurückhaben möchte? Nicht zuletzt auch für meine Kinder nicht. Denn ja, ich gebe es gerne zu: Ich habe insgeheim während der vergangenen Wochen manchmal eine gewisse Erleichterung verspürt. Vielleicht sogar eine Befreiung: von überhöhten Ansprüchen, von der alltäglichen Belastungsspirale, vom omnipräsenten Konsumwahnsinn. Denn gangbar war schon vor dieser Krise so vieles nicht. Oder ist es etwa normal, …

… wenn wir unsere Kinder in T-Shirts hüllen, die wir für 5.90 Franken im Doppelpack erstanden haben, weil wir darauf pfeifen, dass die Menschen, welche die Kleidungsstücke nähen, dafür angemessen entlöhnt werden?

… wenn wir unsere Kinder in bulligen Monsterkarren durch die Gegend kutschieren, die wir mit dem Prädikat «besonders familientauglich» versehen?

… wenn wir uns mit den Kindern in überfüllte Billigflieger quetschen, um für 39 Franken pro Ticket nach Berlin zu jetten und ihnen das Ganze dann als wertvolle Kulturreise verkaufen?

… wenn wir nicht dazu in der Lage sind, Menschen, die auf unsere Kinder aufpassen, angemessen zu bezahlen?

… wenn es vorwiegend Kinder mit privat finanzierten Vorbereitungskursen ans Gymnasium schaffen? Bildungserfolg in der Schweiz also zu einem grossen Teil von sozioökonomischen Ressourcen und dem Bildungsniveau der Eltern abhängig ist?

… wenn reihum Mütter und Väter hierzulande sich derart zwischen engagiertem Berufsalltag und alltäglicher Betreuungsspirale aufreiben, bis ihnen der Atem wegbleibt?

… wenn Familien in gewissen Schweizer Städten durchschnittlich 3000 Franken für eine Vierzimmerwohnung pro Monat hinblättern, damit sich Aktiengesellschaften auch weiterhin mit Immobilien Maximalrenditen erwirtschaften können?

… wenn Väter nach der Geburt ihres Kindes höchstens zwei Tage Vaterschaftsurlaub beziehen dürfen?

Natürlich können wir es uns im neu gewonnenen alten Normal einfach wieder bequem machen. Und darauf hoffen, dass ein Wandel wie von Zauberhand herbeigeführt wird. Oder aber wir versuchen es mal mit Verantwortlichkeit.

Oder wie sehen Sie das, liebe Eltern?