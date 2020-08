Aktien von US-Giganten wie Amazon oder Microsoft profitieren von Corona. Doch beim Investieren in den Technologiesektor ist Vorsicht geboten.

Meine Kundenberaterin der Raiffeisenbank hat mir den Fonds Franklin Technology Fund, Valor 1065515, empfohlen. Wie beurteilen Sie diesen Fonds? R.B.

Der Franklin Technology Fund ist ein Aktienfonds, der sich – wie es der Name sagt – auf den Technologiesektor fokussiert. 95,25 Prozent der Mittel sind in Aktien und 4,75 Prozent in Cashpositionen angelegt. Die Performance des Fonds ist trotz Coronakrise erfreulich. Auch im Langzeitvergleich weist er eine starke Perfomance aus. Zu den grössten Positionen des Fonds zählen bekannte Tech-Aktien wie Microsoft, Amazon, Alibaba oder Apple, aber auch Titel wie Salesforce, Workday, Mastercard, Paypal, Servicenow oder Visa.

Der Fonds hat in diesem Jahr besonders von der starken Entwicklung bei den Tech-Papieren profitiert. Trotz der Coronakrise notiert etwa die US-Techbörse Nasdaq höher als noch vor dem Crash an den Finanzmärkten im März und hat in diesem Jahr bereits über 20 Mal neue Rekordstände erreicht.

Weil die Coronapandemie die Digitalisierung weltweit fördert und als Beschleuniger des Tech-Trends wirkt, fliesst sehr viel Geld in diesen Sektor. Microsoft beispielsweise hat als Anbieter von Videokonferenzlösungen stark vom Lockdown profitiert, weil die meisten Unternehmen auf Homeoffice umgestellt hatten. Amazon und Alibaba steigern ihre Umsätze stark, weil immer mehr Leute online einkaufen – Corona hat hier zusätzlich für einen Schub gesorgt.

Hohe Gebühren

Mit dem von Ihrer Bank vorgeschlagenen Fonds können Sie am Tech-Trend partizipieren. Ein gewichtiger Nachteil bei diesem Fonds sind allerdings die hohen Gebühren. Der Fonds weist eine Gebührengesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio TER von 1,81 Prozent aus. Das schmälert Ihre Rendite. Die bekannten Tech-Titel Microsoft, Amazon, Alibaba oder Apple können Sie auch direkt kaufen und sich die Fondsgebühren sparen. Allerdings tragen Sie dann ein Klumpenrisiko.

Umgehen können Sie das, indem Sie in deutlich günstigere Tech-Fonds gehen oder Exchange Traded Funds ETF nutzen, die an einen Tech-Index wie die Nasdaq gekoppelt sind. Der ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF ist punkto Hauptpositionen ähnlich aufgestellt wie der Franklin Tech-Fonds, weist aber Gebühren von nur 0,25 Prozent pro Jahr aus. Der ebenfalls vergleichbare Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF kostet 0,3 Prozent pro Jahr und der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) 0,33 Prozent jährlich.

Anders als der Franklin Technology Fund handelt es sich bei diesen Instrumenten um passiv verwaltete Fonds, die aber ebenfalls eine starke Performance aufweisen. Die Frage ist, ob der aktiv verwaltete Franklin Technology Fund künftig eine höhere Performance erzielen wird als die passiv verwalteten Fonds. Eine deutlich höhere Gebühr ist nur gerechtfertigt, wenn ein Fonds über viele Jahre hinweg eindeutig besser abschneidet als vergleichbare Indexfonds.

Ich halte viele Tech-Aktien für sehr hoch bewertet – einige für überbewertet.

Persönlich würde ich in diesem Fall einen günstigeren Tech-ETF vorziehen. Entscheidend ist letztlich aber immer die Rendite nach Gebühren. Die Anlagerisiken sind allerdings hoch: Nach den zahlreichen Rekordständen müssen Sie gerade bei Tech-Aktien mit starken Kursrückschlägen rechnen. Die Schwankungen dürften eher noch zunehmen.

Eine Garantie, dass die Hausse bei den Tech-Aktien weitergeht, haben Sie nicht. Ich halte viele Tech-Aktien für sehr hoch bewertet – einige für überbewertet. Eine erneute Korrektur ist nur eine Frage der Zeit.