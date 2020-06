Was, wenn die EZB den Leitzins erhöht?

Sollten die Zinsen wieder mal steigen, drohen bei Obligationenfonds Kursverluste. So schätzt Experte Martin Spieler die Gefahr ein.

Ich wohne im Kanton Zürich und habe einen Teil meines Vermögens bei der Sparkasse in Deutschland in Rentenfonds in Euro angelegt. Der Bankberater hält das für eine gute Anlage mit geringem Risiko. Jetzt habe ich gelesen, dass diese Fonds erheblich an Wert verlieren könnten, wenn die EZB den Leitzins irgendwann einmal erhöhen sollte. Was sagen Sie dazu? A. B.

Mit Ihrem Anlagefonds setzen Sie voll auf Obligationen. Wie viel Risiko man bei solchen Vehikeln eingeht, hängt in erster Linie von der Schuldnerqualität ab. Wenn der Fonds, wie das bei Ihnen der Fall sein dürfte, hauptsächlich auf gute und sehr gute Schuldner im Portfolio setzt, ist das Ausfallrisiko für Sie gering. Dieses wird zusätzlich durch eine breite Diversifikation stark vermindert, selbst wenn noch zur Renditeoptimierung ein paar Papiere von Schuldnern mit einer schlechteren Bonität beigemischt werden. Bei einem Anleihenfonds in Euro tragen Sie zusätzlich ein Währungsrisiko.

Unabhängig davon setzt man sich bei jeder Obligation und damit auch bei jedem Obligationenfonds immer einem Zinsänderungsrisiko aus. Dieses ist grundsätzlich nicht zu unterschätzen. Änderungen beim Zinsniveau führen denn auch zu mehr oder weniger starken Schwankungen bei Anleihen.

Wenn die Zinsen anziehen, geben die Kurse von bestehenden Anleihen nach, denn als Anleger hat man die Chance, mit neuen Anleihen bessere Zinskonditionen zu bekommen. Sie können sich die Faustregel merken: Bei sinkenden Zinsen profitiert man als Inhaber von Oblifonds, bei steigenden Sätzen erleidet man Buchverluste.

Momentan sehe ich keinen Anlass, warum die Europäische Zentralbank die Zinsen stark erhöhen sollte.

Falls es zu starken Zinsveränderungen kommt, hat das in der Tat Auswirkungen auf Obligationenfonds. Wenn etwa die Europäische Zentralbank, so wie Sie es in Ihrer Frage schreiben, die Zinsen überraschend vom historisch rekordtiefen Niveau deutlich erhöhen würde, hat das bei vielen Anleihen deutliche Kursrückschläge zur Folge und würde entsprechend auch auf Anleihenfonds lasten. Diese Fonds könnten zeitweise tatsächlich erheblich an Wert verlieren.

Die Frage stellt sich allerdings, wie realistisch ein solches Szenario ist. Momentan sehe ich keinen Anlass, warum die Europäische Zentralbank die Zinsen stark erhöhen sollte. Im Gegenteil: Wegen der Corona-Krise hat die EZB ihre Geldpolitik weiter gelockert und pumpt Milliarden in die Finanzmärkte.

Nicht nur in Europa, auch weltweit sind wir mit einer Rezession konfrontiert. Die Inflation im Euroraum ist weiter sehr gering, die Konjunktur ist tief im Keller und die Wirtschaft ist wegen der Corona-Krise weltweit massiv geschwächt. Zusätzlich gibt es belastende Spannungen zwischen den USA und China. Vor diesem Hintergrund hat die europäische Notenbank null Spielraum für Zinserhöhungen.

Vielmehr hat sie Anfang Juni angekündigt, dass sie wegen der Corona-Folgen die Zinsen noch sehr lange tief halten wird. Die Chance ist gross, dass dies nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im nächsten Jahr so bleiben wird. Damit hält sich auch das Zinsänderungsrisiko bei Ihrem Anleihenfonds vorderhand in Grenzen.

Irgendwann aber könnten dann die Zinsen doch wieder mal anziehen. Dann gilt es, das Zinsänderungsrisiko frühzeitig im Auge zu behalten. Ansonsten riskiert man auf vielen Obligationenfonds Buchverluste.