Handlungsspielraum statt Maximalrendite: Unser Geldberater sagt, welche Anlagen im Alter etwas taugen.

Da ich mit regulärem Alter 65 pensioniert wurde und aufgrund meines gesundheitlichen Rucksacks dem Kapitalbezug einer Rente den Vorzug gegeben habe, suche ich nun nach überschaubaren, sicheren Anlagemöglichkeiten. Ein Berater von Swiss Life empfiehlt mir nun eine Investition in den Swiss Life Calmo Income Plan. Aufgrund der langen vorgesehenen Dauer dieses Produkts bis ins Alter 90 habe ich da meine Vorbehalte. Würden Sie diese Anlage empfehlen? H.S.

Der Ihnen empfohlene Swiss Life Calmo Income Plan bietet Ihnen gemäss Werbeschrift der Swiss Life ein «sicheres, individuelles Zusatzeinkommen zur Ergänzung Ihrer Leistungen aus AHV und Pensionskasse». Das klingt eigentlich gut.

Der Swiss Life Calmo Income Plan ist faktisch ein Auszahlungsplan mit einigen zusätzlichen Pluspunkten. Sie profitieren von einer hohen Sicherheit und partizipieren an der Entwicklung der Finanzmärkte. Damit die Erträge im Zuge der üblichen Kursschwankungen, wie man sie an den Finanzmärkten kennt, nicht laufend wieder wegschmelzen, werden die Gewinne jährlich abgesichert. Das ist positiv. Doch all das gibt es nicht kostenlos. Dafür bezahlen Sie Gebühren, was letztlich Ihre Rendite schmälert.

Die Kombination des Auszahlungsplans Swiss Life Calmo Income mit der Lebensrente Swiss Life Calmo Pension gewährleistet Ihnen ein lebenslanges garantiertes Einkommen und eine Partizipation an der positiven Entwicklung eines Index-Basket, basierend auf dem SMI, dem europäischen Euro Stoxx 50, dem japanischen Nikkei-Index, dem britischen FTSE-Index und dem amerikanischen S&P-500-Index mit Absicherung.

Sie müssen sich kritisch fragen, wie viel Risiko Sie wirklich tragen können und wollen.

Sollten Sie vorzeitig sterben, ist das im Auszahlungsplan investierte Geld nicht einfach weg. Das nicht aufgebrauchte Geld verbleibt bei den Erben. Während Sie den Rententeil versteuern müssen, ist der Teil aus dem reinen Auszahlungsplan steuerfrei.

Grundsätzlich können Sie auch selbst bei einer Bank einen Auszahlungsplan gestalten und erwerben. Wenn Sie wie von Ihnen geplant bis zu 400’000 Franken einschiessen, kann dieses Geld auch breit diversifiziert angelegt werden, und Sie erhalten jeden Monat einen bestimmten Betrag ausbezahlt. Da es sich um einen reinen Vermögensverzehr handelt, ist dieser Betrag dann steuerfrei.

Allerdings tragen Sie anders als beim Produkt der Swiss Life das volle Anlagerisiko und haben nicht auch noch einen Rententeil. Das Anlagerisiko sollte man gerade im Alter nicht unterschätzen, wie der Corona-Crash gezeigt hat. Wenn es an den Finanzmärkten, wie wir es wegen der Corona-Krise erlebt haben, zu Verwerfungen kommt, drückt das fast alle Anlageklassen mehr oder weniger nach unten.

Sie müssen sich also kritisch fragen, wie viel Risiko Sie wirklich tragen können und wollen. Generell würde ich im Alter die Risiken eher minimieren. Dafür sind Sie bei einem Vermögensverzehrplan bei einer Bank deutlich flexibler und zahlen auch klar weniger Gebühren.

Das Anlagerisiko hängt von der gewählten Strategie ab. Je mehr Ertrag Sie sich wünschen, desto mehr Risiko tragen Sie bei dieser Variante. Da Sie neben der AHV offenbar schon die Absicherung einer Rente von der Pensionskasse haben, würde ich mir überlegen, ob Sie sich nicht wenigstens mit Ihrem übrigen Kapital Ihren Handlungsspielraum offenhalten möchten.

Kapitalsicherheit im Alter halte ich für wichtig. Persönlich würde ich mich im Alter dennoch nicht zu lange binden.